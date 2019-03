‘Speeddate met cocktail workshop’ in Club Industrial: Leer drankjes mixen, en op het einde van de avond ga je misschien met de liefde van je leven naar huis Didier Verbaere

28 maart 2019

10u13 0 Wetteren Gezellig cocktails leren mixen en op het einde van de avond misschien met de liefde van je leven naar huis gaan. Dat is het concept van de eerste ‘Speeddate met cocktail workshop’ op 23 mei in Club Industrial in Wetteren. Dertigplussers kunnen zich inschrijven bij mixologen Lorenzo en Maite.

Lorenzo Waroux (28) en zijn partner Maite Lasoie (25) uit Wetteren zijn allebei actief in de wereld van evenementen en cocktails. Ze organiseren workshops en verzorgen catering met hun start-up The Perfect Serve Agency. Lorenzo werkt ook als barman in de Antwerpse Bar Burbure, door Gault&Millau nog uitgeroepen tot beste bar van België. Hij is net terug van de Verenigde Staten waar hij zes maanden lessen in cocktails shaken gaf in bars in Miami en Las Vegas. Zijn passie en kennis wil hij nu delen in een exclusieve avond: cocktails en speeddaten.

“Daten staat vandaag synoniem voor swipen achter een scherm. Wij willen met ons event het echte daten weer promoten in combinatie met onze liefde voor lekkere cocktails. Mensen weer echt samen brengen en hopen dat ze op het einde van de avond iemand vinden bij een lekker glas dus”, lacht Lorenzo. “Elke deelnemer maakt onder begeleiding van ons en samen met wisselende partners die avond vier verschillende cocktails. Na 8 minuten schuif je door naar een volgende mixtafel. Onderweg heb je van tien dates en vier cocktails geproefd”, legt Lorenzo het concept uit.

Kandidaten koppelen, hoeft heus niet met sloten alcohol gebeuren. “We houden het knus en gezellig en laten mensen ook alcoholvrije mocktails maken. In primeur met de eerste Belgische alcoholvrije gin van Nona June uit Gent. De klemtoon ligt op gezelligheid. Met wat Classic Jazz op de achtergrond serveren we ook tapa’s en cocktails, wijntjes, water en frisdranken gedurende de sessies”, zegt Lorenzo.

Deelnemers betalen 35 euro voor een hele avond. Inschrijven kan via theperfectserveagency@gmail.com. Na inschrijving krijg je info over de betaling en bevestiging deelname.