"Sire, straks zijn er geen vrijwilligers meer" EX-COMMANDANT SCHRIJFT KONING OVER BRANDWEERHERVORMING DIDIER VERBAERE

10 augustus 2018

02u34 0 Wetteren Vijftig jaar nadat Gustaaf Van den Berghe (87) een brief schreef aan wijlen koning Boudewijn, kruipt de ex-brandweercommandant weer in de pen. In een brief aan koning Filip uit hij zijn bezorgdheid over het statuut van de brandweervrijwilligers. "Over vijf jaar zijn er geen meer, als de hervorming doorgaat", waarschuwt hij.

De hervorming van de brandweer is sinds enkele jaren aan de gang en herleidt de honderden korpsen in België tot een dertigtal zones. Maar er is een groot tekort aan vrijwilligers en nieuwe rekruten in elk korps. Oud-brandweercommandant Gustaaf - Staf - Van den Berghe ijverde als jonge officier in 1967 reeds voor een beter statuut en een betere bescherming van de vrijwilligers. Hij schreef toen een brief aan wijlen Koning Boudewijn. Ook zijn broer Koning Albert ontving reeds een schrijven van Staf. En nu mag ook Koning Filip zich aan een smeekbede verwachten.





"Jaren geleden bij de start van de hervormingen liet ik minister Jan Jambon al weten dat zijn plannen heel wat vrijwilligers zou afschrikken. Ik vrees dat ik gelijk krijg", vertelt Gustaaf. Op die brief antwoordde Minister Jan Jambon alvast dat hij de bezorgdheid deelt. Twee jaar geleden werd reeds een nationale campagne gevoerd om brandweervrijwilligers te ronselen. Maar vandaag staan nog honderden vacatures open.





Moraal laag

Met zijn verzuchtingen staat hij niet alleen. Adjudant Noël Van Den Abeele (62), verantwoordelijk van het duikteam in het korps van Wichelen, treedt hem bij. "De hervorming van de brandweer dreigt een totale mislukking te worden. Opschaling van de brandweer is een goeie zaak, maar er zijn te veel officieren gecreëerd en bevorderd zonder examens. Het lijkt wel of iedereen plots majoor en kolonel geworden is. En het huidige oproepscenario voor een interventie is geschreven op maat van beroepsbrandweerlui. Er is een onbetaalbare top gevormd, maar de vrijwilligers staan in de kou en de moraal ligt enorm laag", zegt Van Den Abeele.





Opleiding van 240 uren

"Het begint al bij de opleidingen. Een vrijwilliger moet 240 uren les volgen en jaarlijks 24 uur bijkomende opleidingen. Maar de meeste brandweermannen werken fulltime. Ook het oproepsysteem deugt niet. Vandaag moet een vrijwilliger zich aanmelden als hij vrij is. Vaak gebeurt het dat een wagen niet kan uitrijden omdat er te weinig manschappen aangemeld zijn. We zien ook andere korpsen van naburige gemeentes opereren in onze gemeente. Soms zelfs in de straat van onze kazerne. Daar stellen we ons toch vragen bij", zucht Van Den Abeele. "Er zijn ook plannen om vrijwilligers te laten slapen in de kazernes als de beroeps niet aanwezig zijn. Wie zal daarmee akkoord gaan?", vraagt hij zich af.