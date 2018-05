"Op vakantie met mobilhome waarmee we gevlucht zijn" 04 mei 2018

Roland De Gand en Christiane Van der Haegen wonen nog op de Warandelaan, op amper honderd meter van de plek waar de trein ontspoorde. "Samen met onthaalmoeder Claire hier wat verderop, zijn we de enige van de geëvacueerde bewoners die hier nog wonen. We blijven hier. Schrik dat zo'n ramp nog eens zou gebeuren, hebben we niet. En veel praten we er ook niet meer over na vijf jaar", vertelt Christiane. Voor de herdenking zaterdag blijven ze toch niet thuis. De mobilhome, waarmee ze in 2013 op de vlucht sloegen, staat vertrekkensklaar voor een vakantie naar het eiland Jersey. "Sinds de ramp staat onze mobilhome altijd klaar om te vluchten", lacht Roland. Het enige wat hen herinnert aan die nacht? "Telkens het gras gemaaid wordt en de vlaggen geplant, weten we dat er een herdenking aankomt", lacht het koppel.