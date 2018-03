'Muilezel' vrijgesproken 27 maart 2018

03u30 0

Een man uit Wetteren (26) is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. Hij riskeerde een celstraf omdat hij een muilezel zou zijn voor een criminele organisatie. Er stond 11.000 euro -afkomstig van oplichting van bedrijven uit Brussel en Halle - op zijn rekening. De rechter ziet echter te veel twijfels. "Uit bankonderzoek blijkt niet dat de rekening is aangemaakt op zijn identiteitskaart. De 11.000 euro is afgehaald, maar de camerabeelden zijn niet onderzocht. Dus kan ik hem niet veroordelen", klonk het. (WHW)