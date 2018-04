'Kotteklein' festival om repetitieruimte te redden 19 april 2018

Een 25-tal muzikanten organiseert op 28 april een festival ten voordele van hun actie 'Red Onze Repetitieruimte'. Met de opbrengst wordt hun repetitielokaal uitgebreid en geluidsdicht gemaakt. Want na 15 jaar ongestoord repeteren, was er nu plots een klacht over geluidsoverlast. "Daarop hebben we alle repetities stopgezet en de zwakste plek van ons kot, het dak, verstevigd. Toen ook dat niet voldoende bleek te zijn, hebben we besloten om ons lokaal grondig te gaan renoveren en volledig geluidsdicht te maken", aldus Wouter van den Bossche. Om geld in te zamelen werd een succesvolle crowdfunding op poten gezet. De laatste fondsen hopen ze nu met het benefietfestival 'Kotteklein' bij elkaar te krijgen. Alle info op facebook.





(DVL)