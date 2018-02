"Hevige schok, maar nauwelijks gewond" 14 februari 2018

02u54 0 Wetteren Eric Vergauwen (62) uit Wetteren, werknemer van het verhuurbedrijf Orfys in Zingem, mag een dikke kaars branden. De man ontsnapte aan de dood toen op de A19 in Beselare een vrachtwagen inreed op de signalisatiewagen waarin hij aan het stuur zat. "De schok was hevig maar ik ben nauwelijks gewond", zegt Eric.

Op vraag van telecomspecialist Jacops uit Deerlijk, het bedrijf dat in Oost- en West-Vlaanderen de praatpalen weghaalt op de snelwegen, was Eric Vergauwen gisteren op de A19 in de buurt van Ieper present met een zogenaamde botsabsorbeerder. Dat is een signalisatiewagen waar achteraan een botskussen is gemonteerd. "Ik stond op de rechterrijstrook", legt de 62-jarige Wetteraar uit. "Enkele honderden meter ervoor stond op de pechstrook een andere signalisatiewagen die de wegversmalling aankondigde. Plots was er een hevige schok. Mijn vrachtwagen werd vooruit geduwd, ik werd dooreengeschud. Naast me zoefde een stuurloze ruimdienstwagen voorbij."





Aanrijder Wim Cailliau (27) uit Merkem had de botsabsorbeerder van Eric Vergauwen pas gezien toen een andere trucker voor hem plots bruusk naar links uitweek. Cailliau week nog uit, maar kon een botsing niet vermijden. Zijn ruimdienstwagen belandde in de zompige groene middenberm, kantelde en ging over de kop. De man raakte lichtgewond.





"Eerder moesten ook al twee andere truckers zwaar in de remmen om een ongeval te vermijden", zegt Eric. "Rustig in de cabine zitten, zoals het eigenlijk hoort, is er dan ook niet bij voor ons. Bij dit soort opdrachten ben ik 's avonds altijd extra blij om veilig weer thuis te zijn. Als elke weggebruiker een eind voor de signalisatiewagen uitwijkt, kunnen dergelijke ongevallen niet meer gebeuren." (VHS)