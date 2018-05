"Gezond zal het niet geweest zijn" 04 mei 2018

Luitenant Walter Frulleux van de Wetterse brandweer was met zijn peloton als eerste ter plaatse. "We kregen een oproep voor een brandende diesellocomotief. Tot we het inferno zagen. Onze eerste bekommernis was het vrijwaren van een woonhuis dat vlak bij de vlammenzee stond. Ik heb onmiddellijk alle korpsen in de zone gevraagd minstens één blusploeg met zes man mee te sturen." Dat het giftige bluswater zijn weg vond in de riolering, kon niemand voorspellen. "Er zijn fouten gemaakt. Niemand is voorbereid op zo'n ramp. Binnen het korps waren er de laatste jaren 6 gevallen van kanker. Toeval? Gezond zal het voor niemand geweest zijn."