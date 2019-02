‘Enige schuldige’ is dood: treinramp Wetteren verhuist niet naar strafrechtbank Burgerlijke partijen moeten met schadeclaims naar burgerlijke rechtbank Eigen redactie

12 februari 2019

16u39 0 Wetteren De raadkamer zal het dossier van de treinramp in Wetteren wellicht niet doorsturen naar de strafrechtbank. Uit onderzoek blijkt dat de machinist de enige schuldige in het verhaal is, maar hij is ondertussen overleden. De burgerlijke partijen zullen dus voor de burgerlijke rechtbanken moeten uitmaken wie de miljoenenschade en de kosten zal betalen.

In de nacht van 3 op 4 mei in 2013 ontspoorde een goederentrein met giftige lading acrylnitril, waarop het stel meteen vuur vatte. Na het ongeval volgde ook nog een gasramp, omdat giftig bluswater zich verspreidde in de rioleringen onder het centrum van Wetteren. Eén man, de 64-jarige Willy Van Poucke, ademde de giftige dampen in en overleed in zijn woning enkele kilometers verder. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden er duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.

Machinist overleden

Het openbaar ministerie kwam reeds op 27 mei 2016 tot het besluit dat het ongeval volledig en uitsluitend te wijten was aan de fout van de treinbestuurder. Die machinist, de Nederlander Gerardus Storm, is ondertussen echter overleden aan een slepende ziekte. Op die manier zou er een einde komen aan het strafrechtelijk luik van het onderzoek. Iets waar de advocaat van de firma waarvoor de Nederlander werkte, zich niet kon in vinden.

Enkel de schuld in de schoenen van de machinist schuiven, is de waarheid onrecht aandoen. Er is nooit rekening gehouden met de conclusies uit het onderzoek naar de treinramp in Buizingen, die Infrabel in het ongelijk stelden. Maar hier moest en zou de machinist de schuldige blijken Christian Clement

“Enkel de schuld in zijn schoenen schuiven, is de waarheid onrecht aandoen. Er is nooit rekening gehouden met de conclusies uit het onderzoek naar de treinramp in Buizingen die Infrabel in het ongelijk stelde. Maar hier moest en zou de machinist de enige schuldige blijken”, aldus advocaat Christian Clement. Ook andere burgerlijke partijen vragen een doorverwijzing en een strafrechtelijke vervolging zodat alle partijen zich kunnen uitspreken.

Infrabel pleit onschuldig

Spoorwegbeheerder Infrabel schaart zich achter de conclusies van het Parket, dat stelt dat onaangepaste snelheid en het negeren van een sein de enige oorzaken zijn van de ramp. “Er is ook geen enkel gebrek aan de infrastructuur, rails of seininrichting vastgesteld”, klonk het. Infrabel stelt ook dat je de rampen in Buizingen en Wetteren onmogelijk kan vergelijken en dat ze zich aan alle veiligheidsvoorschriften houden.

Je kan de rampen in Buizingen en Wetteren onmogelijk vergelijken. Er is geen enkel gebrek aan infrastructuur, rails of seininrichting vastgesteld. We hebben ons aan de veiligheidsvoorschriften gehouden Infrabel

Na de pleidooien bleef de Procureur bij haar eindvordering dat de aansprakelijkheid bij de machinist lag en er verder geen tekortkomingen werden vastgesteld. Op 12 maart beslist de raadkamer of het dossier wordt doorverwezen naar de strafrechtbank of de burgerlijke rechtbank.