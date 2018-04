"Buurman, er loopt een stier in je tuin..." 10 april 2018

Yves De Groeve, wonende in de Warandestraat, wreef zich maandagochtend even in de ogen. In zijn tuin liepen plots drie ontsnapte runderen rond. "Deze morgen kreeg ik een berichtje van de overbuur : 'Er lopen twee koeien en stier in uwen hof.' Late aprilgrap? Nee dus", lacht Yves. De politie kwam ter plaatse en kon de eigenaar van het trio traceren. "De dieren waren ontsnapt uit een weide in de omgeving. De eigenaar kwam ter plaatse met zijn tractor en begeleidde hen opnieuw naar hun weide in de buurt", aldus de politie. Of de man zich ook aan eenGAS-boete mag verwachten voor zijn 'loslopende dieren' zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Zo kan de omheining door externe omstandigheden het begeven hebben. (DVL)