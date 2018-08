"Bram redt met organen vier levens" LEERLING (15) SCHEPPERSINSTITUUT KOMT OM BIJ ONGEVAL MET QUAD DIDIER VERBAERE

30 augustus 2018

02u45 0 Wetteren De 15-jarige Bram Bogaert (15) uit Merelbeke is zondag overleden aan zijn verwondingen na een ongeval met een quad een dag eerder. Zijn ouders hebben beslist zijn organen te doneren. "Zo schenkt hij nog vier levens", aldus mama Annick. Tijdens de begrafenis nu zaterdag wordt geld ingezameld voor het dierenasiel Animal Trust uit Melle.

De 15-jarige Bram, die maandag aan zijn vierde jaar mechanica zou beginnen in het Scheppersinstituut in Wetteren, was gek op brommers en motoren. Een passie die hem afgelopen weekend fataal werd. "Hij was samen met enkele vrienden waaronder zijn beste maat Leyton aan het crossen met een Reno (een soort quad met kooi, red.) op een privéterrein hier in de buurt, toen het noodlot toesloeg. De precieze omstandigheden kennen we niet. Hij kwam wellicht ongelukkig ten val uit de kooi en kreeg het gevaarte op zijn achterhoofd. Zijn vrienden hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd", vertelt mama Annick aangeslagen.





Gewaarschuwd voor gevaren

"In het UZ Gent vertelden ze meteen dat zijn toestand ernstig was en dat hij in een kunstmatige coma gehouden werd. Zondag is hij hersendood verklaard, we moesten hem laten gaan. Wij hebben hem vaak gewaarschuwd voor de gevaren van brommers, maar hij luisterde niet. Een echte puber."





De ouders beslisten om de organen van hun zoon weg te schenken. "Zijn hart en longen zijn getransplanteerd bij een jonge mens. Ook zijn nieren, pancreas en lever staan we af. Op die manier krijgen vier mensen een nieuw leven. Bram was dan wel een losbol, die graag plezier maakte, maar hij stond ook steeds klaar voor anderen", aldus zijn moeder.





Bram was ook een dierenvriend. Hij was gek op honden en ging regelmatig wandelen met de honden uit het asiel van Gent. "Daarom laten we tijdens de begrafenis een collectebus rondgaan ten voordele van dierenasiel Animal Trust uit Melle. Het geld van zijn laatste vakantiejob hebben we aan het asiel geschonken", vertelt Annick.





Creatief was hij ook. Zo haalde hij onlangs nog een mooie derde plaats met een beeld van een reiger op een fotowedstrijd in Gavere. Hij won enkele jaren met een van zijn foto's ook nog een helikoptervlucht met deze krant. "Hij spaarde genoeg centen bijeen voor een professionele camera en had ook een site waarop hij prachtige natuurfoto's postte", vertelt mama Annick. Ook was hij sportief. Zonder enige training liep hij voorbije zomer nog 10 kilometer voor het goede doel tijdens de ATS Run.





Rouwregister op school

Zaterdag om 9 uur wordt afscheid genomen in het Crematorium Westlede in Lochristi. In het Scheppersinstituut worden zijn medeleerlingen maandag opgevangen en zal een rouwregister geopend worden.