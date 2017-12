"Bijna-botsingen niet bij te houden" 13 JAAR FIETSEN NAAR WERK GOED VOOR 101.040 KILOMETER OP TELLER DIDIER VERBAERE

02u53 6 Foto Didier Verbaere Vincent Fockedey (55) laat zich niet gauw afschrikken, ook tijdens de sneeuwbuien van vorige week haalde hij zijn fiets van stal. Wetteren Vincent Fockedey (55) rijdt al 13 jaar lang onafgebroken door weer en wind met zijn fiets van thuis in Wetteren naar zijn werk in Wachtebeke. Goed voor 20,3 kilometer en even veel terug. Hij rondde net de kaap van 100.000 kilometer. Ook tijdens de hevige sneeuwbuien haalde hij zijn fiets van stal. "Al was dat vooral te voet met de fiets aan de hand", vertelt Vincent.

Vincent ruilde 13 jaar geleden zijn auto in voor de fiets. Sinds 1996 is hij technisch assistent en ambachtelijk molenaar in het Provinciaal Molencentrum op het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De rit tussen Wetteren en het werk legt hij sinds 2004 met de fiets af. "Ik had toen net een huis gekocht en kon zo besparen op benzine. Bovendien kreeg ik een fietsvergoeding in de plaats. En het is beter voor het milieu en mijn gezondheid", lacht Vincent. Intussen fietste hij 101.040 kilometer. De 20,3 kilometer maalt hij af in iets minder dan een uur.





Driemaal lek

Ook vorige week trotseerde hij sneeuw, ijs en gladde fietspaden.





"Het was geen lachertje en ik heb eigenlijk enkel de laatste tien kilometer kunnen rijden. Ik ben driemaal lek gereden omdat metalen deeltjes van de sneeuwborstels op de fietspaden achterblijven na de doortocht van sneeuwruimers", zucht Vincent.





Een speciale vermelding waard in zijn logboek, dat hij al 13 jaar nauwgezet bij houdt. "Dagelijks noteer ik de weersomstandigheden, de windrichtingen en snelheden, temperatuur en afstanden. Langs de ene kant is het handig om te weten hoeveel kilometers elk van mijn drie fietsen op de teller heeft staan. Dat is makkelijk voor het onderhoud en de vervanging van ketting en tandwielen", zegt de fervente fietser. "Het is ook leuk om de collega's te informeren over de weersomstandigheden van de voorbije jaren. Dat ik kan meegeven dat het bijvoorbeeld andere jaren al vroor of net heel warm was. Ze noemen me daar Frank Deboosere", lacht Vincent.





Verkeersevolutie

Ook het aantal auto's die hij dagelijks kruist en de bijna-botsingen houdt hij nauwgezet bij. "Ik neem verkeersluwe straten, maar zelfs daar zag ik het aantal passerende wagens stijgen van 500 naar ruim 800 per rit. Het aantal bijna-botsingen is niet bij te houden en het wordt steeds gevaarlijker voor een fietser hier. Maar ik krijg er ook veel voor terug. Mensen op mijn route geven me vaak een schouderklopje uit respect. En de honden blaffen niet meer naar mij. Als ik dan 's avonds na het werk bij mooi weer een langere route naar huis neem door de vrije natuur met enkel het geruis van mijn banden, dan word ik rustig. Ik snap dus niet dat niet meer mensen met de fiets naar het werk rijden", besluit Vincent. "Bovendien is het hoog tijd dat mensen beseffen dat het zo niet langer kan en dat we onze planeet naar de vaantjes helpen."