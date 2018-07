"Al sukkel ik wel wat met mijn knie" 'PIKKEKLOPPER' JULIEN (84) KIJKT UIT NAAR 60STE OOGSTSTOET DIDIER VERBAERE

30 juli 2018

02u35 0 Wetteren Julien Van Hoecke (84) was 24 jaar toen hij voor het eerst in de huid kroop van 'De Pikkeklopper' in de eerste editie van de Oogststoet in de Massemse wijk Kortenbos. Die stoet gaat op 5 augustus voor de zestigste keer uit.

Kamiel Verhoeven stichtte de Oogststoet in 1959 ter vervanging van de toenmalige wijkkermis. Inspiratie zocht hij in de toenmalige Oogststoet in het West-Vlaamse Veurne. De bestuursploeg van het eerste uur bestond uit zes wijkbewoners. De eerste jaren waren primitief en na vijf jaar bleef alleen Kamiel over in het bestuur. Hij zette echter koppig door en bleef trouw aan de rode draad 'Van de akker tot de bakker'. In 2010 gaf Kamiel de fakkel door aan Koen Philips als algemeen leider van de stoet. Kamiel overleed op 17 november 2014 op 84-jarige leeftijd. Wie er wel nog bij is, is Julien Van Hoecke. Als bewoner van de Kortenbos liep hij in 1959 mee als 'De Pikkeklopper'. De schuur van Julien in de Kruisstraat werd de vaste vergaderstek van het Oogstfeestcomité en Julien trad ook in het bestuur.





Opvolging

Ook zondag zal De Pikkeklopper weer uitgebeeld worden in de stoet. "Een figuur die de messen slijpt van het pikhouweel om te dorsen op het veld", legt Julien uit. "Hard labeur, want per stoet ging ik wel drie- tot vierhonderd keer op de grond zitten om het mes te slijpen", weet Julien.





Hij eigende zich het typetje toe en kreeg de lachers op zijn hand door opzettelijk, op blote voeten, in elke paarden- en koeienstront op het parcours te stappen. Zondag hoopt hij er opnieuw bij te zijn voor zijn zestigste deelname. "Ik sukkel wat met mijn knie, dus ik bekijk het de dag zelf. Maar de opvolging is verzekerd, want kleinzonen Jules (8) en Sybe (10) lopen ook mee als pikkekloppers", weet Julien.





De Oogstfeesten starten op zaterdagavond met de traditionele paardenommegang. Tweehonderd paarden trekken in stoet naar de Sint-Martinuskerk voor een Oogstmis. Aansluitend vindt een paarden- en dierenwijding plaats aan de kerk. Om 21 uur start een gratis dans- en fuifavond in de feesttent in de wijk.





Ode aan erfgoed

De apotheose van de feesten ligt op zondagnamiddag. Jaarlijks trekt de Oogststoet 2.500 toeschouwers. De Oogststoet is daarmee nog altijd het grootste openlucht evenement rond erfgoed in de provincie. Het is een ode aan het erfgoed van het boerenleven in de vorige eeuw. Alle facetten - van het harde labeur, de voor en tegenspoed, de vreugde en het verdriet en het buurtleven - worden op een authentieke manier uitgebeeld. En dit aangevuld met fanfares, showbands en volksdansgroepen. De stoet start om 15 uur in de Maelbroekstraat. 's Avonds gaat het feestje verder in de tent. Meer info op www.oogstfeesten-kortenbos.be.