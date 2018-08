"Aan elke straat kleeft herinnering" PAUL DE NEEF (61) NEEMT NA 35 JAAR AFSCHEID BIJ WETTERSE BRANDWEER DIDIER VERBAERE

22 augustus 2018

Paul De Neef (61), luitenant postoverste bij de brandweer van Wetteren, zwaait op 31 augustus af na een carrière van 35 jaar bij de vrijwillige brandweer. Dit weekend leidt hij samen met zijn mannen de tweejaarlijkse veiligheidsdagen op de kazerne nog in goeie banen.

Paul De Neef werd vorige week 61 jaar en zet een punt achter zijn loopbaan bij de brandweer. Twee jaar geleden nam hij het commando over van Dirk Auman en op zijn beurt geeft hij de leiding van de brandweerpost in de zone Zuid-Oost door aan luitenant Dirk Pieters. Paul De Neef werd op 1 januari 1983 aspirant-stagiair bij de vrijwillige brandweer van Wetteren onder Gustaaf Van den Berghe.





Sociaal engagement

Eén jaar later werd hij volwaardig brandweerman. "Vanuit een sociaal engagement en door toedoen van Rudy Moreels werd ik vrijwilliger. Onze lichting bestond toen uit 18 stagiairs waarvan er vandaag nog steeds zeven in dienst zijn. Toen was vrijwilligers vinden nog simpel. Wij deden het vooral uit idealisme. Eén keer om de drie maanden mochten we onze centen van de interventies halen bij de ontvanger op het gemeentehuis. Dat was een hoogdag voor de cafés op de Markt", lacht Paul.





Zijn eerste interventie kan hij zich niet meer herinneren. De zwaarste en de pijnlijkste wel. "Als ik nu met mijn fiets door Wetteren rij, kleeft aan bijna elke straat een herinnering aan een interventie", weet Paul. "De treinramp zal uiteraard voor eeuwig in mijn geheugen gegrift zitten. Maar ook de branden bij Triconorma op de Zuidlaan en Thovadec op het Industrieterrein waren zware klussen. Net zoals de gasontploffing op de Oordegemsesteenweg, waarbij agent Luc Middernacht gedood werd, zal me altijd bijblijven. Vroeger hadden we ook bijna elk weekend zwaargewonden of doden bij verkeersongevallen op de steenwegen of autostrades. Het aantal zware branden en ongevallen is gelukkig jaar na jaar vermindert. Alles wordt veiliger en dat is een goeie zaak. Als pompier voeren we vandaag vooral technische interventies uit", weet Paul.





Ambulancedienst

Paul was ook één van de drijvende krachten van de ambulancedienst van de brandweer. "Omdat we weinig ambulanciers hadden, reed ik samen met mijn echtgenote Kathleen Lowie met de 100. Heel wat collega's volgden later ons voorbeeld. Op een nacht moesten we een 'patiënt' ophalen in een bordeel op de Brusselsesteenweg. De man was er onwel geworden. Ik ben waarschijnlijk de enige vent die met toestemming van zijn vrouw naar de hoeren mocht", lacht Paul. In 1992 werd hij bevorderd tot onderluitenant. Vijf jaar later luitenant. Hij is daarmee de officier met het meest aantal dienstjaren in de zone. Hij was steeds tweede in bevel, na de commandanten, en ook baas van het Tweede Peloton. "Met de mannen hebben we mijn afscheid al gevierd en trokken we naar de brouwerij van Duvel. Een groot afscheidsfeest wil ik niet. We gaan gewoon gezellig met de manschappen eten in de kazerne", besluit Paul De Neef.