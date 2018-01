"31 miljoen donoren, maar geen match" BRANDWEERMAN (28) ZOEKT STAMCELLEN IN STRIJD TEGEN KANKER DIDIER VERBAERE

24 januari 2018

02u52 0 Wetteren 31 miljoen geregistreerde stamceldonoren zijn er, maar voor brandweerman Pieter De Pauw (28) uit Wetteren is er geen enkele match in zijn strijd tegen lymfeklierkanker. "Ik roep zo veel mogelijk mensen op zich te registreren als donor. Als ik niet kan geholpen worden, kan het wel andere patiënten helpen in hun strijd", zegt Pieter.

Op 30 september 2016 kreeg Pieter De Pauw de oorzaak van zijn aanslepende vermoeidheid en ijzertekort in het bloed te horen: lymfeklierkanker. "Ik heb niet als een monnik geleefd, maar was wel fysiek in orde, lette op mijn voeding en deed veel aan sport. Als brandweerman slaagde ik ook in alle medische testen. Maar in 2016 raakte ik vermoeid en geen poot meer vooruit zetten. Dokters keerden me binnenstebuiten en stelden de diagnose. Ik had lymfeklierkanker, een kanker die vooral mensen tussen 25 en 35 jaar oud treft", weet Pieter.





In het ziekenhuis werd meteen een behandeling opgestart met chemo en bestralingen. "Maar er is slechts een grote kans op volledig herstel als dit nadien gecombineerd wordt met een stamceltransplantatie waarbij de eigen defecte cellen in het bloed vervangen worden. Op die manier krijgt kanker geen kans meer om zich meteen te manifesteren. Omdat er in mijn familie geen enkele match is die me 10 op 10 zekerheid biedt, gingen de dokters op zoek naar een donor. Vandaag zijn er 31 miljoen geregistreerde donoren over de hele wereld, maar tot op heden is er geen enkele gevonden die in aanmerking komt voor mij. Voor elk type patiënt zijn er ook duizenden mogelijke combinaties in het weefseltype van de lymfeklieren. Ik behoor helaas tot de uitzonderingen. Daarom roep ik zoveel mogelijk mensen op om donor te worden. In tegenstelling tot beenmergpuncties, die vaak pijnlijk zijn, wordt enkel wat bloed afgetapt bij een donor. Ik doe deze oproep niet alleen om mezelf, maar ook om anderen te helpen. Binnenkort wordt de behandeling weer opgestart. Mocht een donor worden gevonden, dan moet ik zes weken in quarantaine, maar de kans op volledig herstel is optimaal", stelt Pieter.





Treinramp

Pieter is vrijwillig brandweerman sinds 2013 en werd als stagiair meteen ingeschakeld toen de treinramp Wetteren trof in mei van datzelfde jaar. "Ik was er met de eerste ploeg ter plaatse en dokters onderzochten of mijn ziekte kon ontstaan zijn door de giftige rook. In het korps zijn nadien nog een aantal manschappen getroffen door kanker. Maar heel uiteenlopend en er is dus geen verband te vinden met de treinramp. Ik heb gewoon pech gehad", klinkt het. "Gelukkig heb ik vorige zomer de fysieke testen weer doorstaan en kan ik aan de slag blijven als brandweerman om mensen te helpen", besluit Pieter.





Donor worden kan eenvoudig via de website www.stamceldonor.be.