Zwembad wordt afgebroken maar muur blijft staan 19 juli 2018

De gemeente heeft een vergunning om het oude zwembad in de Meulemanslaan in Tongerlo af te breken. Op de plek van het zwembad komt een speelveld voor de kinderen van De Kinderclub en van school 't Grafiekje. Het gebouw stond al sinds 2014 leeg en is helemaal rot. De rechterzijgevel en een groot deel van de voorgevel van het oude zwembad blijven staan. De zijgevel doet immers dienst als tuinmuur voor de buren. In Tongerlo leefde ook het idee om een herinnering aan het oude zwembad te houden. Meer dan veertig jaar lang leerden heel wat mensen er zwemmen. De voorgevel blijft echter niet alleen uit nostalgische overwegingen staan. Op die manier blijft ook het straatbeeld behouden. De muur krijgt ook een nieuwe functie als veilige afsluiting tussen de straat en de speelplek voor de kinderen van de Kinderclub en de school. (WDH)





