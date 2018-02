Zwembad ontvangt 400.000ste bezoeker 13 februari 2018

Zwembad De Beeltjens ontving op woensdag 31 januari de 400.000ste bezoeker. Ze kreeg met een jaarabonnement een erg mooie prijs. Er zijn bovendien nog meer prijzen te winnen. Mensen die een tevredenheidsenquête invullen maken kans op een tien- of twintigbeurtenkaart.





Zwembad De Beeltjens is op korte tijd uitgegroeid tot een echte publiekstrekker in Westerlo. Het zwembad opende de deuren op 21 december 2014. In 2015 waren er 125.000 bezoekers, in 2016 130.000 en in 2017 133.000.





