Zomerse dorpswandelingen in Oosterwijk 19 juli 2018

Steeds meer mensen sluiten aan bij de zomerse dorpswandelingen. Zowel in Oevel, Westerlo als in Heultje waren de voorbije weken heel wat honderden mensen erbij. Ook wandeling nummer 4 komt er aan. Op dinsdag 24 juli verkent men de bosrijke omgeving van Kamp C en Zone Reme in Oosterwijk. Start en aankomst is aan Kamp C in de Britselaan 20 om 19 uur. Verzamelen vanaf 18.30 uur. Er zijn ook nog wandelingen op dinsdag 7 augustus aan de Beddermolen in Tongerlo, op dinsdag 21 augustus in Voortkapel en op dinsdag 28 augustus in Zoerle-Parwijs. (WDH)