Zomerbar Baobab niet meer aan ‘t Kuipje Wouter Demuynck

13 november 2018

18u50 0 Westerlo Wegens groot succes krijgt zomerbar Baobab Beach Club volgend jaar een tweede editie. Die zal niet meer plaatsvinden aan het stadion van KVC Westerlo, wel elders in de Kempen. Tevens wil organisator Rent A Lounge uit Herentals het evenement uitbreiden naar regio Mechelen en Leuven/Gent.

De eerste editie van Baobab Beach Club op de parking van ‘t Kuipje, het stadion van KVC Westerlo, was meteen een schot in de roos. Met 2.500 vierkante meter - ongeveer een half voetbalveld - was het de grootste zomerbar van de Kempen. Qua drankomzet en aantal bezoekers behoorde Baobab afgelopen zomer zelfs tot de de top 3 in België. “Het is een onverhoopt succes geweest dat al onze verwachtingen heeft overstegen”, zegt Kristof Van Loy, zaakvoerder van Rent A Lounge. “We hebben een uniek concept neergezet. Bij ons was het modern, maar daarnaast had je de gezellige Cubaanse sfeer met ook nog veel tropische bomen, planten en een zwembad. Bovendien hebben we een ijzersterke campagne gevoerd en hebben we steeds met thema’s gewerkt. Zo waren er salsa-avonden, modeshows, concerten van DJ’s en Lil Kleine en was er een winkeltje met beachkledij. Op een bepaald moment kregen we zelfs mails van mensen uit het buitenland die vroegen of ze moesten reserveren als ze langskwamen. Van zoiets kan je enkel maar dromen.”

Het logische gevolg van een succesvolle eerste editie is een tweede editie. Die zal wel nog in de Kempen plaatsvinden, maar niet meer op de parking van ‘t Kuipje. “Enkele buren waren ons niet positief gezind. Nochtans zijn we met officiële meetapparatuur in hun tuin gaan meten, waaruit bleek dat de decibels van de zomerbar minder luid waren dan die van het verkeer”, vervolgt Van Loy. “In zo’n discussie hadden we echter geen zin, dus zijn we nu op zoek naar een nieuwe locatie die verder weg van de huizen is. Veel kan ik over die locatie nog niet zeggen, maar we willen wel in de buurt van Westerlo blijven of in de regio van Herentals omdat we daar gevestigd zijn.” Van Loy wil de zomerbar in 2019 bovendien uitbreiden naar andere regio’s via franchising. “Een daarvan komt in de regio van Mechelen, al zal dat niet in de stad zijn maar eerder een van de randgemeenten. Ook in de regio van Leuven of Gent willen we een zomerbar opstarten - daar is veel potentieel.” Elke locatie zal daarbij een eigen identiteit krijgen. Zo zal de zomerbar in de Kempen in 2019 een ander thema dan het Cubaanse krijgen.

Ook nieuw zijn de winterbars die Rent A Lounge in het najaar van 2019 wil opstarten. “Ook die krijgen elk een eigen thema. Op de ene plek zal er een grote iglo staan, op de andere een Oostenrijkse chalet. Zo blijven we de mensen triggeren om naar de verschillende locaties te komen.”