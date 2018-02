Zijweg naar Olenseweg afgesloten 02 februari 2018

Vanaf dinsdag 6 februari sluit de gemeente het onverharde straatje langs De Wimp over Woonzorgcentrum Vlaspand in Zoerle-Parwijs af met paaltjes.





Op die manier verbetert de verkeersveiligheid op de drukke Olenseweg. De Lijn wil ook de bushalte daar verbeteren. Het voorstel is in maart vorig jaar besproken op een bewonersvergadering. Het gaat om een proefopstelling die twaalf maanden uitgetest wordt. Daarna volgt een nieuwe bespreking met de omwonenden. Als de test positief is, legt De Lijn er daarna een verhoogde bushalte aan.