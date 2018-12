Zestig kraampjes op kerstmarkt Wouter Demuynck

10 december 2018

Op zondag 16 december kan je tussen 13.30 en 19 uur op de Grote Markt in Westerlo rondkuieren op de gezellige kerstmarkt. Ongeveer zestig kraampjes staan er opgesteld. Handelaars en verenigingen verkopen er mooie en originele kerstcadeautjes. Er is ook een groot aanbod aan lekkere hapjes en drankjes. De Sint-Lambertuskerk schittert in een bijzondere kerstsfeer met honderden lichtjes. De winkels in het centrum van Westerlo zijn eveneens open voor je kerstaankopen.