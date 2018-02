Zelfs kindjes hersenschudding geslagen Woesteling met hamer negeert contactverbod en valt z'n gezin aan JEF VAN NOOTEN

01 februari 2018

12u42 0 Westerlo De 33-jarige man uit Westerlo die enkele weken geleden zijn ex-partner met een hamer te lijf ging, had zich nooit naar haar woning in Geel mogen begeven. "Hij moest zich normaal aan een compleet contactverbod met mij en de kinderen houden", zegt slachtoffer Freyja (35). Toch verstopte Nick P. zich in de kelder om haar hoofd in te kloppen met een hamer. Hun zoontje van 8 jaar verwittigde uiteindelijk de hulpdiensten.

e man die dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verscheen en nog minstens een maand achter de tralies zit voor moordpoging op zijn ex-partner is de 33-jarige Nick P., een schilder uit Westerlo. De moordpoging deed zich voor in de kelder van de woning van slachtoffer Freyja (35) aan de Olenseweg in Larum (Geel). Freyja woont daar met haar kinderen. Nick P. heeft een adres in Westerlo. "We zijn al vijf jaar geen koppel meer. We leefden apart, sliepen apart, alles was gescheiden", vertelt het slachtoffer vanuit Heusden (Destelbergen). Ze verblijft daar momenteel bij haar ouders om de nodige verzorging en revalidatie te krijgen.





Freyja wilde de relatiebreuk vorig jaar ook officieel maken. Ze verbrak het samenlevingscontract, maar dat was niet naar de zin van Nick. Hij viel haar op 17 mei 2017 aan met een mes. Hij stak haar in de borst en hand. 'Ik kom nog terug om mijn werk af te maken", zou hij toen volgens het slachtoffer geroepen hebben.





Nick P. belandde vier maanden achter de tralies voor die steekpartij. Daarna werd hij onder strenge voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Eerder deze maand, op vrijdag 12 januari, was het onderzoek volledig afgerond. De raadkamer besliste om Nick P. naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Niet voor 'poging tot doodslag' zoals de steekpartij aanvankelijk werd beschouwd, maar voor 'opzettelijke slagen en verwondingen'. Een meevaller voor Nick P., maar toch trok hij twee dagen later - op zondag 14 januari - naar de woning van Freyja. Het is niet duidelijk hoe laat hij daar arriveerde. Maar toen Freyja 's avonds rond 21 uur thuis kwam met haar zoon (8) en dochtertje (6) merkte ze door de sigarettenlucht al snel dat er iemand in huis was. Toen ze een kijkje ging nemen in de kelder, stootte ze op Nick P. Gewapend met een hamer vloog hij als een wildeman op haar. "Hij zat verstopt in de kelder toen ik thuis kwam, en hield een hamer verborgen achter zijn rug", getuigt Freyja. "Er is geen woord gezegd. Zonder voorafgaande ruzie of concrete aanleiding heeft hij me aangevallen met de hamer." Het slachtoffer vermoedt dat Nick P. niet kon verkroppen dat hij naar de rechtbank was verwezen. Ondanks de ernst van de steekpartij, beweerde hij dat de steekpartij onopzettelijk was gebeurd.





Nick P. ging bij de moordpoging enorm driest tekeer. Hij sloeg overal waar hij Freyja kon raken. De vrouw probeerde een paar keer te vluchten, maar telkens sleurde Nick haar weer van de keldertrap naar beneden. Na de zoveelste klap op het hoofd, verloor ze het bewustzijn. Het slachtoffer hield enorm zware verwondingen over aan de slachtpartij. Ze had vier open wonden op haar hoofd, de botten van haar schedel waren zichtbaar. Daarnaast had ze een gebroken kaak en oogkas, een gebroken neus op drie plaatsen, drie gebroken ribben en een klaplong. Heel haar lichaam was bont en blauw geslagen. Tot vorige week donderdag lag ze in een coma. Intussen probeert ze te revalideren, maar ze zal nog verscheidene operaties moeten ondergaan om alles te laten herstellen.





Niet alleen Freyja raakte gewond. Nick P. richtte zijn agressie ook tegen zijn kinderen. Hij wilde hen opsluiten in hun kamer. Toen ze dat weigerden sloeg hij hen enkele keren met hun hoofd tegen de muur. Beide kinderen lagen enkele dagen in het ziekenhuis met een hersenschudding. Toch was het uiteindelijk het zoontje van Freyja die de hulpdiensten verwittigde. Eerst was hij naar de buren gelopen om hulp te zoeken. Toen daar niemand open deed, belde hij zelf de 101. Zijn mama had hem na de steekpartij vorig jaar geleerd hoe hij dat moest doen. "Na die vorige feiten (de steekpartij, red.) had hij strenge voorwaarden opgelegd gekregen, waaronder een compleet contactverbod met mij en de kinderen", aldus nog Freyja. Dat contactverbod lapte Nick P. dus aan zijn laars met bijna fatale gevolgen. De kans is groot dat hij nu achter de tralies zal blijven tot aan zijn proces.





Onmiddellijk na de moordpoging startte de politie een zoekactie met speurhond en helikopter. Die bleef zonder resultaat. Een dikke week later stapte Nick P. uiteindelijk zelf naar de politie om zichzelf aan te geven.