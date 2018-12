Woning doorzocht op Grote Markt JVN

10 december 2018

16u05

De bewoner van een pand op de Grote Markt in Westerlo heeft maandagochtend ontdekt dat er was ingebroken in de woning. De daders braken de achterdeur open en doorzochten het hele huis. De bewoner was niet thuis op het moment van de inbraak.