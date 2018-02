Winterwandeling in Heultje 09 februari 2018

Op zondag 11 februari om 14 uur kan je mee op stap met de Winterwandeling van Toerisme Westerlo. Er zijn routes van 6 en 12 kilometer door de winterse natuur van Heultje en omgeving. De start en aankomst is aan Camping Hof Van Eeden in de Kempische Ardennen 8. Beide wandelingen gaan deels over onverharde paden. Wandelschoenen zijn dus aangeraden. Meedoen is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig. Na de wandeling krijgt elke wandelaar ook een proevertje. (WDH)