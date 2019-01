Wie heeft Max gezien? Border collie nog steeds zoek na twee weken ondanks grote zoekacties Wouter Demuynck

04 januari 2019

18u08 0 Westerlo Hannelore Sieben uit Heultje (Westerlo) is al twee weken naarstig op zoek naar haar border collie Max, die vrijdag 21 december uit hun tuin verdween. Ondanks grote zoekacties, honderden affiches en flyers die verspreid werden en oproepen op sociale media werd Max nog steeds niet gevonden. “De gedachte dat we misschien nooit meer iets van Max vernemen is ondraaglijk”, vertelt Hannelore Sieben.

Op vrijdagavond 21 december verdween Max, een border collie tricolor, uit de tuin van Hannelore Sieben in de Sint-Annekestraat in Heultje. Meteen werden er grote zoekacties op poten gezet. Honderden flyers en affiches werden verspreid, zijn chipnummer staat geseind en opsporingsberichten op Facebook werden al meer dan 10.000 keer gedeeld en tellen honderden reacties. Ook politiezones, dierenartsen en dierenasielen verspreid over het hele land zijn verwittigd.

“Helaas tot nu toe allemaal zonder enig resultaat”, vertelt Hannelore Sieben. “Er is nog steeds geen enkel spoor van Max. Desondanks zijn we zeker niet van plan de hoop op te geven. Vermoedelijk loopt hij nu niet meer vrij rond. Twee dagen na zijn verdwijning schakelde de VZW Lostdogzzz een speurhond in. Die gaf duidelijk aan dat Max nog leeft en dat zijn geur op een bepaald kruispunt - wellicht dat van Oude Westmeerbeekseweg en Industrieweg in Heultje - stopt en hij daar waarschijnlijk opgepikt is door een wagen. Hij kan dus op dit moment overal zitten, in binnen- en buitenland.”

Max is een reu die net vandaag - donderdag - zes jaar is geworden. Hij draagt een rode halsband, is lief en aanhankelijk, onderdanig en luistert goed naar zijn naam. Wie iets gezien heeft, mag altijd contact opnemen met Hannelore op het nummer 0479/32.35.02. Met de oproep in de krant hoopt Hannelore nog meer mensen te kunnen bereiken. Voor de persoon die bovendien een gouden tip heeft of die hem terugbrengt is er als beloning een mooie geldsom voorzien. “We willen ons zoekgebied vergroten en zo veel mogelijk mensen bereiken in de hoop dat iemand hem binnenkort herkent. We kunnen alle hulp hierbij gebruiken, want we kunnen dit niet meer alleen. We willen al het mogelijke proberen om onze lieve Max terug te vinden. Hij wordt verschrikkelijk gemist door onze familie met twee jonge kindjes en we hopen hem snel weer thuis te kunnen brengen. Mijn zoontje vraagt nog elke dag wanneer Max naar huis komt. De gedachte dat we misschien nooit meer iets van Max vernemen is ondraaglijk.”