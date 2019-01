Westerlo, Hulshout en Herselt richten Pamperbank op Wouter Demuynck

31 januari 2019

20u38 0 Westerlo Westerlo gaat samen met Herselt, Hulshout en het Huis van het Kind Herselt-Hulshout-Westerlo een zogenaamde Pamperbank oprichten met inzamelpunten in de drie gemeenten.

De aankoop van luiers neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Wie thuis overschotjes van niet-gebruikte luierpakketten heeft, kan daarmee terecht bij de Pamperbank. Die ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in ruilwinkel Mooi op de OCMW-site voor stempels aangeboden aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben.

De inzamelcontainers komen op diverse plaatsen waar vooral gezinnen met kleine kinderen komen. Voor Westerlo denkt de gemeente aan de Kinderclub en het Consultatiebureau Kind en Gezin. De Pamperbank is al actief in heel wat gemeenten in West-Vlaanderen.

