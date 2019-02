Westel Musical Producties zoekt cast voor nieuwe musical ‘Hairspray’ Wouter Demuynck

16u44 0 Westerlo Voor de nieuwe musical ‘Hairspray’ is Westel Musical Producties nog op zoek naar mensen om de cast te komen versterken. Er zijn nog hoofdrollen en ensemblerollen in de aanbieding. Op vrijdag 15 maart staat er een auditieronde gepland.

Westel Musical Producties is een vereniging uit Westerlo die elke twee of drie jaar een professionele live musical brengt. De vereniging is ontstaan in 2007 en heeft intussen vijf producties op het palmares staan: ‘I Love You, You’re Perfect, Now Change’ (2008), ‘The Scarlet Pimpernel’ (2009), ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ (2012), ‘Nunsense’ (2014) en ‘Disney’s Beauty and the Beast’ (2017). Met vijf uitverkochte zalen was die laatste productie een zeer groot succes.

“Voor onze volgende productie wagen we ons opnieuw aan een klepper van formaat, namelijk de musical ‘Hairspray’”, klinkt het bij de vereniging. De opvoeringen zijn gepland voor april/mei 2020. “Voor deze musical zijn we nog op zoek naar mensen die onze cast komen versterken. We hebben nog hoofdrollen en ensemblerollen in de aanbieding. Wij plannen een auditieronde op vrijdag 15 maart vanaf 19 uur.” Heb je interesse om mee te werken aan deze productie of wens je meer informatie, stuur dan een mailtje naar info@westelmuscial.be.