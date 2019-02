Werknemer ‘De Kempense Steenkapper’ blust zelf brandje in bedrijf Kristof Baelus

28 februari 2019

09u19 0 Westerlo Woensdagochtend werd omstreeks 7 uur brandweer Zone Kempen opgeroepen voor een industriebrand op Lossing in Westerlo. Bij aankomst aan het bedrijf bleek een werknemer, eveneens een brandweerman, de brand reeds geblust te hebben.

Nadat een medewerker zaakvoerder Stijn Hellemans contacteerde dat er zich een brand voordeed in het gebouw verwittigde Hellemans meteen de brandweer. Even later kon de zaakvoerder de brandweer verwittigen dat het niet om een ernstig incident ging en dat een werknemer de brand onder controle had.

“Het bedrijf bestaat uit vijf units, de brand ontstond vermoedelijk door een kortsluiting aan de voeding tussen de elektriciteitskast en de halbrug”, zegt zaakvoerder Stijn Hellemans. “De medewerker die in het bedrijf aanwezig was is ook brandweerman en had de reactie een poederblusser te nemen en de brand te doven.”

De Kempense Steenkapper, een bedrijf gespecialiseerd in het verzagen en bewerken van natuursteen, zou volgens de zaakvoerder zijn activiteiten wel kunnen blijven uitvoeren. Er zal nog bekeken moeten worden welke schade de elektriciteitskast exact heeft opgelopen door het gebruik van de poederblusser.

“Ik ben zeer blij met de snelle reactie van mijn medewerker, het had ook veel slechter kunnen aflopen”, zegt Hellemans.