Werkmateriaal uit bestelwagen gestolen 28 augustus 2018

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag een bestelwagen open gebroken die geparkeerd stond aan Ter Voort in Westerlo. De eigenaar stelde gisterenochtend rond 6.15 uur vast dat er werkmateriaal uit het voertuig was gestolen. (JVN)