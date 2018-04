Werken van start aan kruispunt Moleneinde 06 april 2018

Van maandag 9 tot vrijdag 13 april is één arm van het kruispunt Nijverheidsstraat-Lindenstraat-Moleneinde afgesloten. Je kan de Nijverheidsstraat daar niet in en uit richting vleeswarenbedrijf Ovi in Olen. De drie andere armen van het kruispunt - van en naar Moleneinde en de brug over het kanaal, van en naar de Lindenstraat en Oevel en van en naar de Nijverheidsstraat richting Fly-over - blijven wel gewoon open. De gemeente Westerlo voert betonherstellingen uit in de Nijverheidsstraat. Net voor het kruispunt met Moleneinde zijn de betonvakken zwaar beschadigd. Ze zijn een tijdje geleden al eens hersteld, maar die tijdelijke herstelling houdt niet langer. De verzakkingen zouden schade kunnen veroorzaken aan voertuigen die erover rijden. Nog langer wachten is daarom niet verantwoord. De bedrijven in de Nijverheidsstraat (Westerlo) en de Industrielaan (Olen) tussen het kruispunt en Ovi zijn die week enkel bereikbaar via het kruispunt aan vleeswarenbedrijf Ovi in Olen. Er is een omleiding via Moleneinde en Hoogbuul.