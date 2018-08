Werken in polyvalente zaal Voortkapel gaan van start 30 augustus 2018

02u38 0

Begin september starten de verbouwingswerken aan de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat in Voortkapel.





De zaal krijgt een nieuw goed geïsoleerd dak en een nieuwe keuken. Ook het buitenschrijnwerk, de ventilatie, de verlichting, het schilderwerk, het pleisterwerk en de plafonds worden vernieuwd. Aannemer is Frans Corvers uit Laakdal, de zaal gaat begin januari terug open. De polyvalente zaal is ook de turnzaal van gemeentelijke basisschool De Bezige Bijtjes. Voor de turnlessen wijken de kinderen uit naar andere locaties in Voortkapel. Na schooltijd verhuurt de gemeente de zaal aan plaatselijke verenigingen voor toneelvoorstellingen, eetdagen, fuiven en voordrachten. (WDH)