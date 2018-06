Werken August Cannaertstraat starten eind 2019 29 juni 2018

Een aannemer start normaal gezien eind 2019 met het grote rioleringsproject in de August Cannaertstraat, Heultjedorp en omgeving. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft het licht op groen gezet na het bekijken van de voorontwerpen. De studiebureaus Infrabo en Arcadis kunnen nu met het uittekenen van de plannen beginnen. Concreet gaat het om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de heraanleg van de straten, de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad in de August Cannaertsstraat afgescheiden van de rijbaan en het vervangen van de huidige bomen in de August Cannaertsstraat door nieuwe. Het projectgebied bestaat uit Achterheide, de August Cannaertsstraat en Heultjedorp van de Processieweg tot aan het fietspad Aarschot-Herentals en zijstraten Diamantweg, Lievekensstraat, Oude Westmeerbeekseweg, Ploegstraat, Processieweg en Wittegracht. De start van de werken is voor eind 2019-begin 2020. In de maanden en weken voordien zijn er nog twee infovergaderingen met de omwonenden. (VTT)