Werken aan gebouwen op domein Beddermolen zijn gestart 24 april 2018

02u42 1 Westerlo De restauratiewerken aan de gebouwen van de Beddermolen zijn gisteren van start gegaan. Het molenhuis met stal, schuur, bakhuisje en bijgebouw zal gedurende iets langer dan een jaar gerestaureerd.

De gemeente en Kempens Landschap voltooiden in september 2017 de restauratie van de Beddermolen. Nu is de rest van het molendomein aan de beurt. Het molenhuis zal omgebouwd worden tot een vakantiewoning voor 10 personen. De aangebouwde stal kan als multifunctionele ruimte gebruikt worden voor allerlei private of publieke activiteiten. In het bijgebouw komt er een ruimte voor educatie en het Merodesecretariaat krijgt er onderdak. De schuur blijft een prachtige locatie voor allerlei leuke initiatieven in de zomerperiode. Het bakhuisje zal opnieuw operationeel worden gemaakt zodat er bakworkshops kunnen plaatsvinden.





Aannemer Verstraete & Vanhecke uit Wilrijk startte gisteren met de werken. Kempens Landschap zal de werken coördineren, ondersteund door de gemeente Westerlo. "De bedoeling is dat de gebouwen tegen de zomer van 2019 volledig klaar zijn om hun nieuwe functies te vervullen", vertelt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V). "Jong en oud kan er nadien terecht om een bakworkshop te volgen, te genieten van de activiteiten die georganiseerd zullen worden op het domein, halt te houden tijdens een rit met de e-tuktuk doorheen de regio. Het molendomein wordt zo de perfecte uitvalsbasis om op ontdekking te gaan in het Merodegebied."





(WDH)