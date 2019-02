Werken aan brugvoegen van E313 tijdens drie weekends Wouter Demuynck

21 februari 2019

17u53 0 Westerlo Vanaf dit weekend worden de werken aan de brugvoegen van drie snelwegbruggen op de E313 in Laakdal en Westerlo hervat. Het Agentschap Wegen en Verkeer begon vorig jaar aan de werken, maar door ongunstige weersomstandigheden werden de werken onderbroken. De werken worden verspreid over drie weekends en duren telkens van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 5 uur.

Tijdens het weekend van 22 tot 25 februari vinden er werken plaats aan de brug over de Steenweg op Meerhout en aan de brug over de Nieuwe Baan (N174) in Laakdal richting Antwerpen. Het verkeer richting Antwerpen beschikt ter hoogte van de werfzone over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Tijdens dit weekend is ook de oprit Geel-Oost (nr. 24) richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer wordt via de Bell-Telephonelaan/Janssen-Pharmaceuticalaan/Amocolaan omgeleid naar de oprit Geel-West (nr.23).

Tijdens het weekend van 15 tot 18 maart zijn er werken aan de brug over de Gemeentestraat in Westerlo richting Antwerpen. Het verkeer richting Antwerpen beschikt ter hoogte van de werfzone over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Het weekend daarop, ten slotte, wordt er opnieuw gewerkt aan de brug over de Gemeentestraat in Westerlo en aan de brug over de Nieuwe Baan (N174) in Laakdal richting Antwerpen. Dezelfde maatregelen als die van tijdens het weekend van 15 tot 18 maart gelden.

Aangezien het nieuwe materiaal in de voegen tijd nodig heeft om volledig uit te harden, zal er tijdens bepaalde periodes geen werfactiviteit te zien zijn. De werken zijn ook zeer weersgevoelig. Bij regen of te lage temperaturen kunnen ze niet plaatsvinden en kan de planning nog wijzigen. De meest recente informatie is steeds terug te vinden op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/laakdal of www.wegenenverkeer.be/westerlo.