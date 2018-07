Werfdiefstallen 23 juli 2018

02u25 0

Dieven hebben vrijdag een werfdiefstal gepleegd in de August Cannaertsstraat in Heultje. De daders hebben kabels van een werfkraan doorgeknipt en meegenomen. Enkele dagen geleden waren er al gelijkaardige diefstallen in Heultje en Houtvenne. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. (VTT)