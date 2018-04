Waterskiënde broers scheren hoge toppen FREDERIC EN ALEXANDER NEMEN DEEL AAN EK IN SCHOTLAND WOUTER DEMUYNCK

21 april 2018

03u13 0 Westerlo Frederic (21) en Alexander (17) De Wachter kunnen eind april hun waterski's weer bovenhalen, want dan begint het nieuwe seizoen. Ze behoren tot de Belgische top. Eind augustus doen ze een gooi naar de Europese titel, ooit het Wereldkampioenschap winnen is dan weer de ultieme droom.

Frederic en Alexander De Wachter kunnen op hun jonge leeftijd al mooie adelbrieven voorleggen. Frederic werd vorig jaar en in 2016 Belgisch kampioen in formule 2 en 3, Alexander werd in 2016 Belgisch kampioen bij de junioren en behaalde toen ook een knappe tweede plaats op het Europees kampioenschap. Dit seizoen maakt hij de overstap van formule 3 naar formule 2, terwijl Frederic doorstoot naar formule 1 - de hoogste categorie in het waterskiën. "Het is de grootste stap die je in de sport kan zetten, want de raceboten gaan opeens van 300 naar 3.400 pk", vertelt Frederic. "Ik ga er vooral op focussen om een goed seizoen neer te zetten, maar natuurlijk ga ik voor de eindwinst. In principe kan iedereen met een krachtige boot meedoen in formule 1, maar ik wil wedijveren met de beste. Je doet dus enkel mee als je er klaar voor bent en er de capaciteiten voor hebt."





Vader piloot

Alexander miste vorig jaar één race en zag daarom de Belgische titel in formule 3 aan zijn neus voorbijgaan, ondanks het feit dat hij de resterende wedstrijden allemaal won. Dit jaar wil hij er staan, samen met vader Gert die dit seizoen zijn vaste piloot wordt en meer dan 20 jaar ervaring heeft in de sport.





De broers, allebei lid van Viersel Waterski Club, beginnen hun seizoen op 29 april en 1 mei in Beringen.





Eind augustus nemen ze ook nog samen deel aan het Europees kampioenschap in Schotland. Samen deelnemen aan het Wereldkampioenschap is dé ultieme droom voor de broers, al beseffen ze dat het daarvoor nu nog te vroeg is. "In principe kan ik nu al aan het WK meedoen", gaat Frederic verder. "Maar je moet er fysiek en mentaal klaar voor zijn. Als ik naar een WK ga is het om te winnen en niet om zomaar mee te doen. De concurrentie is er uiteraard veel groter. De Australiërs kunnen dankzij het weer elke dag trainen, wij niet. Bovendien leeft de sport daar echt."





Frederic studeert binnenkort af als personal trainer, Alexander zou graag aan een soortgelijke opleiding beginnen. Professioneel waterskiën zit er namelijk niet in. "Dat is onmogelijk in België", vertellen de broers. "Waterskiën is een dure sport en wordt niet gesubsidieerd. Zelfs de allerbesten van het land moeten nog elke dag gaan werken. Het is wel jammer dat het hier zo'n kleine sport is. We trainen elke dag toch zeker 2 à 3 uur. Maar goed, er zijn wel meer kleinere sporten die dat lot beschoren zijn."