Wagen knalt op werfvoertuig: arbeider kritiek Wouter Demuynck

25 januari 2019

06u31

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 89

Vrijdagochtend omstreeks 2 uur is een zwaar ongeval gebeurd op de E313 in Oevel (Westerlo) richting Hasselt. Een personenwagen reed in op een werfwagen. Drie wegenwerkers, die de brugvoegen aan het herstellen waren, raakten daarbij gewond. Een van hen verkeert nog in kritieke toestand. Rond 7.30 uur is de E313 in Oevel terug vrijgegeven.

Na het eerste ongeluk, knalde een tweede wagen op de wrakken. Uiteindelijk raakte ook daar nog één bestuurder lichtgewond. Beide ongevallen leidden een grote ravage op de autosnelweg.

#E313 Update ongeval Geel-West → Hasselt. De snelweg is nog steeds afgesloten ter hoogte van afrit Herentals-Oost. Er staat een file. Volg omleidingen richting Aken, Hasselt en Luik. Meer info: https://t.co/MKqVnvRwrk pic.twitter.com/mShqSuEK6b Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link