VSLS Westerlo gaat strijden om olympische titel in Koning Boudewijnstadion 10 april 2018

In het begin van het schooljaar is de Vrije Sint-Lambertus Middenschool Westerlo opnieuw in het project Olympic Moves gestapt. Dit is een sportprogramma dat jongeren via een leuke competitie aanzet om meer te sporten en zo de olympische waarden te ontdekken.





Onlangs namen de schoolploegen van VSLS Westerlo het in twee sporttakken (voetbal en softbal) opnemen tegen verschillende scholen uit de provincies Antwerpen en Limburg. "We hebben het erg goed gedaan!", aldus de coaches van de ploegen.





"De voetballers (jongens) hebben met veel overmacht en goed voetbal het tornooi gewonnen. Ook onze softbalmeisjes hebben dit jaar wéér geweldig gepresteerd en iedereen verslagen!" Hierdoor hebben beide ploegen zich geplaatst voor de grote finale in Brussel. Deze finaledag in het Koning Boudewijnstadion, op 15 mei voor eerstejaars en 17 mei voor tweedejaars, is dé apotheose van Olympic Moves.





