Vrouw licht warenhuizen op 20 februari 2018

Daphne P. stond gisteren in de rechtbank terecht voor oplichting en diefstal. In juni 2016 bestelde de beklaagde bij Van Looy NV verschillende goederen ter waarde van 338,99 euro, die ze op een klantennummer liet factureren dat niet van haar was. Na deze feiten stal ze de portefeuille van haar vriend en haalde 70 euro af bij de bank. In diezelfde maand stal Daphne P. een volle kar met winkelwaren uit warenhuisketen Delhaize in Heultje (Westerlo). De openbare aanklager eist voor deze feiten een jaar gevangenisstraf. (MVBO)