Vrouw aangereden op parking 01 maart 2018

Een 74-jarige vrouw is woensdagvoormiddag rond 11 uur door een auto aangereden op het Kapelplein in Voortkapel (Westerlo). Het ongeval gebeurde toen de wagen achteruit een parkeerplaats wilde verlaten. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Herentals gevoerd. (JVN)