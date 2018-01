Vrije Sint-Lambertusscholen krijgen 7.500 dollar 02u46 0 Foto Peter Vanderveken

Vorig jaar hebben de Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo en omgeving bij de 'Gene Haas Foundation' een gemotiveerde aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een financiële ondersteuning ter promotie van het technisch onderwijs. De Gene Haas Foundation (GHF) is een ngo die als hoofddoel heeft om CNC-studenten (Computer Numerical Control, de computergestuurde regeling van machines, red.) te ondersteunen en gaat uit van Gene Haas, de oprichter en eigenaar van Haas Automation, een van de grootste CNC-machinebouwers ter wereld. "Eind vorig jaar hebben wij bericht gekregen dat we een tegemoetkoming van 7.500 dollar zouden ontvangen", aldus een trotse coördinator Joris Weckhuysen van de Vrije Sint-Lambertusschool Westerlo.





(WDH)