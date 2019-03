Vrienden houden benefiet voor Annita, die aan ALS lijdt: “Zo laten we zien hoeveel mensen met haar begaan zijn” Wouter Demuynck

05 maart 2019

14u12 0 Westerlo Komende zondag organiseren familie en vrienden een benefiet voor Annita Verheyden, bij wie eind 2017 ALS werd vastgesteld. Met de eetdag en een heuse benefiet-bar willen ze haar niet enkel een financieel duwtje in de rug geven, maar vooral Annita en haar man Jos een hart onder de riem steken. “We willen hen laten zien hoeveel mensen met hen begaan zijn”, zegt Jef Rens van het organisatiecomité.

Annita Verheyden is de vrouw van Jos Ceuppens, ‘moeke’ van Tom en Kim, en ‘moemoe’ van Jul, Fran, Rhea en Storr. Ze is zeer gekend in Voortkapel, waar ze jarenlang werkte als onthaalmoeder. Na een reeks onderzoeken in in het UZ Leuven werd eind 2017 ALS vastgesteld bij Annita. De zenuwziekte tast geleidelijk aan de spieren aan. Omdat de vrouw dreigt in een rolstoel te belanden, moet haar huis aangepast worden. De hulpmiddelen die ze zal nodig hebben en de dure medicatie worden voor een groot deel terugbetaald door het ziekenfonds. Maar om haar te helpen om de kosten te dekken, houden enkele tennisvrienden een benefiet. “Wekelijks spelen we op donderdagnamiddag een dubbeltje tennis. Jos is er dan ook telkens bij. Op dat moment is er opvang voor Annita en voor hem is het een welgekomen afwisseling omdat hij de rest van de week de zorg voor Annita op zich neemt. Uiteraard wordt er dan niet de hele tijd gepraat over de ziekte van Annita, maar het is wel daar dat we met de tennisvrienden beseft hebben dat we ‘iets’ wilden doen”, vertelt Jef Rens van het organisatiecomité.

Veel solidariteit

“Na een goed gesprek met Jos en de kinderen kregen we hun fiat en zijn we meteen aan de slag gegaan. Omdat Annita en Jos zich jarenlang engageerden bij onder andere TC Voortkapel, vonden we in een mum van tijd verschillende Kapellenaars bereid om ons te helpen, waardoor we nu met 9 personen het organisatiecomité vormen. Het was een hele uitdaging om op minder dan twee maanden een benefiet op poten te zetten, maar het gaat ons lukken. Het is trouwens fantastisch om vast te stellen hoeveel solidariteit er nu heerst in Voortkapel!” Tijdens de benefiet kunnen mensen komen eten, en is er een benefiet-bar. “Op het menu staan steak, kip, stoofvlees, videe, curryworst en kaaskroketten. We vragen mensen om op voorhand te reserveren. Intussen zijn er al bijna 700 eters ingeschreven”, vervolgt Jef Janssens. “Maar er is meer: gedurende de hele dag kan men ook terecht in de benefiet-bar die we opstellen achter de polyvalente zaal. Voor of na de lunch, of gewoon om wat bij te praten bij een drankje, iedereen is er welkom.”

Met de benefiet wil het organisatiecomité verschillende doelen bereiken. “We willen niet alleen de familie steunen, maar ook laten zien dat veel mensen begaan zijn met Annita, Jos en de (klein)kinderen. Voortkapel moet op 10 maart voor even het warmste dorp worden. Op vraag van Annita en de familie zal er trouwens een aanzienlijk deel van de opbrengst overgemaakt worden aan de ALS-liga voor onderzoek naar deze ziekte en de zoektocht naar medicijnen.” De benefiet voor Annita Verheyden vindt zondag van 11 tot 20 uur plaats in de polyvalente zaal van Voortkapel. Inschrijven kan via www.benefietannita.be.