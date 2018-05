Voorwaardelijke straf voor verkrachting minderjarig meisje 17 mei 2018

02u47 0 Westerlo De 44-jarige Gunther D.B. uit Westerlo heeft een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden gekregen voor verkrachting van een 16-jarig meisje.

De verkrachting speelde zich af na de Tongelse Feesten vorig jaar, op 15 mei 2017. Het slachtoffer was bij haar verkrachter, een kennis van haar moeder, blijven overnachten op de zetel. Toen ze wakker werd, bevond de man zich met zijn hoofd tussen haar benen. Hij had haar broek en slip uitgetrokken en was haar oraal en met de vingers aan het 'bevredigen'.





De man gaf toe dat hij de broek van het meisje naar beneden had gedaan. "Maar alleen om de elastiek terug te laten schieten. Voor de rest is er niks gebeurd", beweerde hij. De rechter vindt de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardiger. Om niet effectief achter de tralies te vliegen, moet de man onder meer psychotherapeutische begeleiding volgen om zijn sociale vaardigheden te versterken.





Hij moet zich ook aan een absoluut contactverbod met het slachtoffer houden. Het meisje krijgt 5.000 euro schadevergoeding. (JVN)