Voortkapel krijgt nachtwinkel Wouter Demuynck

06 november 2018

Begin 2019 opent Nachtwinkel Voortkapel in Ter Voort tegenover het Kapelplein. Het college van burgemeester en schepenen leverde een vestigingsvergunning af voor de nieuwe winkel. In die vergunning zijn ook een aantal voorwaarden opgenomen om eventuele hinder tegen te gaan. Ook de openingsuren en sluitingsdagen zijn er in vastgesteld. Nachtwinkel Voortkapel wordt de vierde nachtwinkel in Westerlo. Er zijn er ook in Oevel, Tongerlo en Westerlo. De gemeente wil het aantal beperken tot één per dorp.