Voormalige discotheek Reflex voor 610.000 euro verkocht Wouter Demuynck

14 februari 2019

18u29 0 Westerlo De voormalige discotheek Reflex is officieel verkocht. Een bod van 610.000 euro haalde het na een ware biedingsstrijd. In het laatste uur kwamen er nog tientallen biedingen binnen. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekend.

Bieden kon al sinds vorige week woensdag op het online platform ‘biddit’, maar woensdagavond 13 februari kwam pas laat het eerste bod binnen. Er was een instelprijs van 470.000 euro, maar door de vele biedingen op de laatste dag liep de prijs nog op tot 610.000 euro.

De nieuwe eigenaar van het pand is nog niet gekend. Het notariskantoor uit Westerlo dat de verkoop opvolgde is wel erg te spreken over het systeem van biddit. “Het is pas de eerste keer dat we via dit platform een verkoop doen en die is meteen gunstig verlopen. Het is fijn dat iedereen het kan opvolgen en dat je niet aanwezig moet zijn in het café. Ook het feit dat de biedingen anoniem zijn heeft een gunstig effect. Het is een heel eerlijk systeem”, zegt notaris Lien Van Cauwenbergh.

Het gemeentebestuur had zijn zinnen op het pand van Reflex gezet om er een jeugd- en ontmoetingscentrum van te maken. Voor het bestuur was echter, om juridische redenen, enkel een bod mogelijk als de bieding uitgesteld werd. “We hebben tot het laatste moment bemiddeld bij de bank om de verkoop uit te stellen, maar het heeft niet mogen zijn”, reageert schepen van Jeugd Tinne Wuyts (CD&V). “We zijn daar wel ontgoocheld over, want dit was een unieke kans. Op dit moment weten we niet wie de nieuwe eigenaar is en wat zijn of haar intenties zijn. Dat zullen we nog moeten afwachten.”