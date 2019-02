Voor het eerst meer dan 25.000 Westerlonaren Wouter Demuynck

12 februari 2019

20u49 0 Westerlo Voor de eerste keer in haar bestaan telt Westerlo meer dan 25.000 inwoners - 25.041 om precies te zijn. Dat zijn er 177 meer dan vorig jaar.

Voor de 25.000ste inwoner wordt er op dit moment een feestje voorbereid. Heel wat trends van de afgelopen jaren blijven zich doorzetten: het aantal geboorten is historisch laag (192), historisch hoog zijn het aantal overlijdens (209), het aantal verhuizers naar Westerlo (1.262) en het aantal verhuizers uit Westerlo (1.077).

Qua samenstelling verandert de Westelse bevolking snel. Het aantal 55-plussers is op het hoogste niveau ooit: 8.963 nu tegenover 5.704 begin deze eeuw. Er zijn minder 18- tot 54-jarigen dan vroeger (11.461 nu tegenover 12.276 in 2000), maar tegelijkertijd woonden er ook nog nooit zoveel -18-jarigen in onze gemeente: 4.617.

Er wonen ook 975 niet-Belgen in Westerlo met 74 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders (278), Polen (159) en Roemenen (79) vormen daarin de grootste groepen.