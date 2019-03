Volgend jaar mogelijk opnieuw een benefietwedstrijd in Westerlo: “Iedereen heeft er een groot feest van gemaakt” Wouter Demuynck

18 maart 2019

19u35 0 Westerlo De benefietwedstrijd tussen de oud-spelers van KVC Westerlo en SK Lommel van afgelopen weekend bracht naar schatting zo’n 1.000 bezoekers naar ‘t Kuipje. Het Westelse bedrijf Geysen, dat de wedstrijd organiseerde ten voordele van hun project Techniekers Zonder Grenzen’, spreekt van een succes en denkt al aan een tweede benefietwedstrijd voor volgend jaar, namelijk tegen Standard Luik, hun tegenstander in de in 2011 verloren bekerfinale.

Zaterdag werd de bekerfinale van 2001 tussen KVC Westerlo en Lommel nog eens overgedaan in ‘t Kuipje. Voor Westerlo traden namen aan zoals gewezen topschutter Toni Brogo, Jef Delen, oud-kapitein Rudi Janssens en doelman Bart Deelkens. De opbrengst van de wedstrijd ging naar ‘Techniekers Zonder Grenzen’, een project van de firma Geysen dat sinds 2018 technische ondersteuning biedt aan projecten in Afrika. Momenteel zijn technici van het bedrijf aan de slag in twee scholen in Gambia, waar ze onder meer zonnepanelen leggen en de verouderde elektrische infrastructuur vervangen.

“Voor een eerste editie was de benefietwedstrijd zeker geslaagd. We schatten dat er zo’n 1.000 bezoekers waren”, vertelt Monique Maes van Geysen. “Of we ons streefdoel van 20.000 euro gehaald hebben? Dat weten we nog niet, maar we schatten dat de opbrengst rond de 15.000 euro zal liggen. Dat is best oké. De oud-spelers, supporters en Jos Willems hebben er vooral een groot feest van gemaakt.” Inmiddels zijn er al plannen om een tweede editie te organiseren, ditmaal tegen Standard Luik, de tegenstander van de in 2011 verloren bekerfinale. Al ligt er nog niets vast.

Wel wilt Monique Maes benadrukken dat ook technici van andere bedrijven welkom zijn om mee te werken aan het project. “Dit staat los van Geysen, het is de bedoeling dat ook technici van andere bedrijven zich melden. In de toekomst kunnen ook andere goede doelen in aanmerking komen. Als blijkt dat ons werk in Gambia voldoende is, mogen andere goede doelen ons contacteren. Zo heeft Siddartha, dat gevestigd is in Tremelo en in Ethiopië werkt, reeds gevraagd of we voor hen iets konden doen.”