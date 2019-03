Voertuig opengebroken in Kromstraat Jef Van Nooten

28 maart 2019

Dieven hebben een voertuig opengebroken in de Kromstraat in Westerlo. Het voertuig stond geparkeerd bij de eigenaar thuis. Die merkte donderdagochtend dat er een gaatje in de deur was geboord. De omvang van de buit is niet duidelijk.