Vlaanderen zingt in de voortuin van het gemeentehuis 17 augustus 2018

De voortuin van het gemeentehuis wordt op zaterdag 25 augustus omgetoverd in een heus meezingplein. 'Vlaanderen zingt' is het samenzangspektakel bij uitstek. Zing uit volle borst mee met vele bekende liedjes. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar men zingt ook Engelse en Franse succesnummers. Iedereen krijgt ter plaatse een gratis zangkrantje met liedjesteksten. De zangavond start om 20 uur met een heuse live-band met Maarten Cox & Tri-plex. De toegang is gratis. (WDH)