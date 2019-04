Vlaamse regering steekt 734.000 euro in abdij van Tongerlo en omgeving Wouter Demuynck

17 april 2019

18u38 0 Westerlo De Vlaamse regering gaat 734.000 euro investeren in het Merodegebied. Concreet gaat het om drie pakketten: de verbinding van naturgebieden, de ontwikkeling van de site van de abdij van Tongerlo en extra toeristische onthaalzones.

Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) zakte woensdagochtend af naar de abdij van Tongerlo om de investeringen bekend te maken. Zo wil de Vlaamse regering het groene gebied op de grens van provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant verder ontwikkelen met een investering van in totaal 734.000 euro.

Natuurgebieden verbinden

“De investering is opgedeeld in drie. Zo’n 450.000 euro gaat naar natuur- en landschapsherstel, wat betekent dat we de natuurgebieden willen verbinden. Dieren zoals de kamsalamander, vale vleermuis en kleine ijsvogelvlinder krijgen zo meer mogelijkheden om te migreren tussen de natuurgebieden”, aldus minister Van den Heuvel.

De natuurverbindingen komen er door stroken overheidsgrond natuurlijk in te richten of door stukken grond van particulieren of landbouwers via beheerovereenkomsten te ontwikkelen tot natuurlijke corridors. Een bedrag van 187.000 euro zal gaan naar extra toeristische onthaalzones.

Ten slotte zal er 97.000 euro gaan naar de site van de abdij van Tongerlo (Westerlo). “Een belangrijk thema daarbij is de waterhuishouding, waarbij men het historisch circuit van de aanvoer van het water en de doorloop ervan wil herstellen door een link, die nu dicht is gelegd, weer open te leggen”, zegt Jeroen De Cuyper, abt van de abdij. “Dat zal ten goede komen van de beweging van het water, dat nu een beetje stil ligt.”

Beter voor wandelaars

“Een ander thema is de ontsluiting van de noorderzijde van de abdij, waar nu een klein bos is. Door de investering zal het meer toegankelijk gemaakt worden voor de wandeltoerist.”

De werken voor beide projecten aan de abdij gaan wellicht in de zomer of dit najaar van start om dan vermoedelijk tegen volgend jaar voltooid te zijn.