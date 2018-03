Virtuele rondleiding door jarig rusthuis 29 maart 2018

Deze week is het vijf jaar geleden dat Woonzorgcentrum Parel der Kempen verhuisde naar haar nieuwe gebouwen in de Verlorenkost in Westerlo.





Ter gelegenheid van die verjaardag wordt het woonzorgcentrum in de kijker gezet met een virtuele rondleiding. (WDH)





Je vindt de rondleiding op www.ocmwwesterlo.be/virtuele-rondleiding.